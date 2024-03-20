Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kronologi Komika Singgih Sahara Gelapkan Donasi Rp250 Juta untuk Ibunya yang Sakit

Kristadi , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |21:44 WIB
Kronologi Komika Singgih Sahara Gelapkan Donasi Rp250 Juta untuk Ibunya yang Sakit
Komkia Singgih Sahara gelapkan donasi Rp250 juta untuk ibunya (Foto : iNews)
A
A
A

SEMARANG - Komika asal Kota Semarang Singgih Sahara (SS) jadi perbincangan di media sosial hingga menjadi trending usai menyalahgunakan donasi yang dikhususkan buat ibunya yang sedang sakit.

Open donasi yang dilakukan sejak tahun 2021 itu hingga kini sudah meraup hingga Rp250 juta. Namun, hanya diberikan Rp50 juta untuk kebutuhan sang ibu yang sakit, sedangkan Rp200 juta sisanya untuk keperluan pribadi di antaranya main game, beli Playstation (PS) dan judi slot.

Setelah sempat trending di akun X, SS kini diburu para donatur korban open donasi yang disalahgunakannya. Pelaku meminta donasi dengan alasan ibunya sakit gagal ginjal dan harus cuci darah, serta anaknya mengalami speech delay.

Oleh Zulfikar Akbar, yang merupakan koordinator para korban, yang datang langsung dari Jakarta kemudian berusaha meminta kejelasan soal kejanggalan donasi lewat pesan singkat ke akun para korban, termasuk donasi ke salah satu situs penggalangan dana yang dibukannya.

Zulfikar yang dimintai tolong para korban kemudian menemui SS dan berhasil melakukan pertemuan yang difasilitasi kepala kelurahan di kantor Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Candisari, Semarang, Rabu (20/3/2024) sore ini.

Dalam pengakuannya, SS mengaku mendapat uang donasi sekitar 20 juta perbulannya, atau totalnya mencapai Rp250 juta, yang terkumpul sejak 2021.

SS juga mengakui uang donasi sebesar Rp50 juta digunakan untuk kepentingan ibunya yang sakit, sedangkan uang lainnya digunakan untuk membayar kontrakan, beli playstation hingga main game online. Sdangkan soal main judi slot tidak diakui oleh SS.

