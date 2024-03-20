Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warga Karawang Digegerkan Penemuan Mayat Telanjang Dada, Diduga Korban Pembunuhan

Nila Kusuma , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |11:38 WIB
Warga Karawang Digegerkan Penemuan Mayat Telanjang Dada, Diduga Korban Pembunuhan
TKP penemuan mayat di Karawang. (Foto: Nila Kusuma)
KARAWANG - Warga Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bawah pohon. Mayat diduga korban pembunuhan karena bagian wajah mengalami luka lebam dan telinga mengeluarkan darah.

Polisi yang datang kelokasi langsung membawa korban ke RSUD karawang untuk dilakukan autopsi.

 BACA JUGA:

"Korban ditemukan warga yang sedang berjalan kaki di dekat lokasi. Namun setelah mengetahui korban penuh luka lebam dibagian wajah akhirnya saksi bersama warga lainnya melapor ke polisi. Saat kami datang korban ditemukan tewas dengan wajah biru dan lebam," kata Humas Polres Karawang, Ipda Kusmayadi, Rabu (29/3/2024).

Ismayadi mengatakan, diduga kuat mayat adalah korban pembunuhan. Namun untuk memastikan polisi masih menunggu hasil autopsi di RSUD Karawang.

 BACA JUGA:

“Bagian kedua matanya sudah membiru dan kedua telinga korban mengeluarkan darah. Luka lebam hanya dibagian wajah saja," katanya.

Kusmayadi mengatakan, saat ditemukan korban tidak mengenakan pakaian bagian atas dan masih mengenakan celana jeans. Korban diperkirakan berusia sekitar 35 tahun.

Telusuri berita news lainnya
