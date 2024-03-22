Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pasar Takjil Pringsewu Porak Poranda Diterjang Hujan Deras dan Angin Kencang

Indra Siregar , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |07:18 WIB
Pasar Takjil Pringsewu Porak Poranda Diterjang Hujan Deras dan Angin Kencang
Pasar takjil di Pringsewu diterjang angin kencang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PRINGSEWU - Ratusan lapak di pasar takjil terkenal Pringsewu mengalami kerusakan berat akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Kamis malam, 21 Maret 2024, sekitar pukul 20:30 WIB, tepat setelah warga setempat menunaikan Sholat Tarawih.

Pasar yang berlokasi di Pekon Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, ini merupakan tempat favorit warga untuk berburu takjil selama bulan Ramadhan. 

 BACA JUGA:

Namun, kejadian tiba-tiba ini telah membuat banyak pedagang sementara kehilangan tempat usaha.

Menurut Gilang, salah satu warga yang memposting kejadian tersebut di media sosial, hujan deras dan angin kencang tersebut menyebabkan lapak-lapak pasar takjil roboh dan banyak barang dagangan yang berserakan. 

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi yang dialami para pedagang cukup besar.

 BACA JUGA:

Pemilik lapak kini berencana untuk membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bisa kembali beroperasi. 

Komunitas lokal dan pemerintah setempat diharapkan bisa bersinergi dalam membantu proses pemulihan, terutama mengingat pasar takjil merupakan sumber penghasilan penting bagi banyak warga selama bulan suci Ramadhan.

Halaman:
1 2
      
