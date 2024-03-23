Indonesia Kecam Serangan Teroris di Moskow Rusia

Pemerintah Indonesia kecam serangan teroris di Moskow Rusia. (Reuters)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengecam aksi terorisme yang terjadi di Gedung Konser di Moskow, Rusia, pada Jumat (22/3/2024) malam waktu setempat.

"Indonesia mengecam serangan teroris yang terjadi di Moscow Crocus City Hall pada 22 Maret 2024 yang telah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Lalu Muhammad Iqbal.

Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita terhadap keluarga korban jiwa dalam kejadian terorisme itu.

"Indonesia menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada korban dan keluarganya," katanya.

Sementara itu, M Iqbal menyebut hingga kini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) di sana yang menjadi korban.

"Sejauh ini tidak terdapat korban warga negara Indonesia," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, aksi terorisme terjadi di gedung konser Crocus jelang penampilan band Picnic, Moskow, Rusia, Jumat (22/3/2024) malam waktu setempat.