HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologi Penembakan Massal di Rusia, Sejumlah Pelaku Tembaki Pengunjung Sebelum Konser

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |12:27 WIB
Kronologi Penembakan Massal di Rusia, Sejumlah Pelaku Tembaki Pengunjung Sebelum Konser
Kronologi penembakan massal di gedung konser Moskow, Rusia, sejumlah pelaku tembaki para pengunjung. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Penembakan massal terjadi di gedung konser Crocus City Hall, Moskow, Rusia, pada Jumat (22/3/2024) waktu setempat. Sebanyak 60 orang dilaporkan tewas dan 145 orang tewas dalam kejadian tersebut.

Bagaimana kronologi kejadian tersebut? Melansir BBC, lebih dari 6.000 orang Rusia berbondong-bondong ke kompleks ritel dan konser di Balai Kota Crocus untuk menonton konser grup rock Picnic.

Seorang saksi mata mengatakan, penyerangan terjadi beberapa menit sebelum band tersebut dijadwalkan tampil di panggung. Anggota band Picnic dilaporkan tidak terluka.

Seorang penjaga keamanan menuturkan bagaimana para penyerang bersenjata lengkap menyerbu ke dalam serambi sambil menembakkan peluru ketika dia dan rekan-rekannya sedang bekerja di pintu masuk pusat.

“Ada tiga penjaga keamanan lainnya dan mereka bersembunyi di balik papan iklan,” katanya kepada saluran telegram Rusia, Baza.

"Dan para penyerang itu berjarak 10m dari kami. Mereka mulai menembaki orang-orang di lantai dasar secara acak," lanjutnya.

Penembakan di gedung konser Moskow, Rusia. (Reuters)

Di dalam auditorium, seorang wanita mengatakan dia dan pengunjung lainnya bergegas menuju panggung, segera setelah mereka menyadari ada tembakan.

“Saya melihat seseorang di dalam kios dengan pistol dan terdengar suara tembakan, saya mencoba merangkak ke belakang pengeras suara,” katanya kepada stasiun televisi Rusia.

Api dan kepulan asap membubung ke langit kemudian fasad aula terbakar. Kaca di dua lantai teratas gedung itu juga pecah.

Kebakaran tampaknya bermula ketika para penyerang melemparkan bom molotov.

Halaman:
1 2
      
