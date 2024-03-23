Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pulau Jawa Berkalung Besi, Ramalan Jayabaya yang Dinilai Terbukti

Farhan Muhammad Gunawan , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |04:35 WIB
Pulau Jawa Berkalung Besi, Ramalan Jayabaya yang Dinilai Terbukti
Ilustrasi Jayabaya (Ist)
JAYABAYA merupakan Raja Panjalu atau Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135–1157. Jayabaya dikenal juga sebagai Raja Peramal karena kemampuannya dalam meramal masa depan. Tak sedikit ramalannya dianggap benar. Salah satu ramalannya adalah Pulau Jawa berkalung Besi.

Ramalan tersebut tentang moda transportasi modern masa depan di Tanah Jawa yang dianggap terbukti.

Dilansir dari Youtube Channel Hindu Ensiklopedi Indonesia, hal ini dimaksud sebagai jalur rel dan kereta api.

Ramalan Jayabaya sendiri berbuunyi ‘Mbesuk Yen Wis ana kreta tanpa jaran, tanah jawa kalungan wesi.’ yang memiliki arti ‘Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda, Tanah Jawa akan berkalung besi.’

Selain itu didapati adanya tafsiran lain tentang ramalan tersebut yang berhubungan dengan perubahan ideologi pemikiran masyarakat Jawa.

Halaman:
1 2
      
