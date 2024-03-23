Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Empat Tokoh Paling Jujur di Indonesia, Salah Satunya Proklamator Bung Hatta

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |04:00 WIB
Empat Tokoh Paling Jujur di Indonesia, Salah Satunya Proklamator Bung Hatta
Bung Hatta (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Tokoh dan pejabat di Indonesia seringkali tersandung kasus korupsi, mulai dari tokoh dan pejabat daerah hingga ke tokoh dan pejabat pusat. Selain merugikan negara, tindakan mereka mencoreng nama baik instansi dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada negara.

Namun, ada juga tokoh Indonesia yang dikenal dengan pribadi antikorupsi dan berintegritas tinggi.

Berikut adalah tokoh-tokoh Indonesia teladan antikorupsi di Indonesia dilansir beragam sumber:

1. Hoegeng Imam Santoso

“Hanya ada tiga polisi yang jujur, pertama, patung polisi. Kedua, polisi tidur. Ketiga, polisi Hoegeng,” ucap Gusdur. Hoegeng dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai polisi paling jujur. Pria yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Indonesia pada 1968 sampai 1971 ini tidak mempan disogok dan sangat menjunjung tinggi kejujuran.

Hoegeng sering sekali menerima banyak godaan suap saat menangani berbagai kasus. Salah satunya, ia pernah dirayu pengusaha cantik keturunan Makassar-Tionghoa yang terlibat dalam perkara penyelundupan.

Alih-alih mengajak berdamai, pengusaha tersebut justru memberikan Hoegeng berbagai barang dan hadiah mewah. Hoegeng menolak mentah-mentah pemberian itu dan tetap memproses kasus tersebut. Di sisi lain, sikap antisuap dan antikorupsinya itulah yang membuat Hoegeng memiliki karier cemerlang di Indonesia, hingga dipercaya Soeharto sebagai Kapolri.

2. Baharuddin Lopa

Indonesia mempunyai ikon antikorupsi bernama Baharuddin Lopa. Melansir laman Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Baharuddin adalah seorang Jaksa Agung yang tidak pernah pandang bulu dalam menegakkan hukum di Indonesia. Ia menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia pada 6 Juni 2001 sampai ia mengembuskan napas terakhir di tanggal 3 Juli 2001.

Meskipun tak lama menjabat sebagai Jaksa Agung, Lopa berhasil mendorong Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan perkara korupsi dan mencatat pengusaha-pengusaha berat yang terlibat dalam KKN. Semasa hidupnya, Baharuddin Lopa dikenal tidak sedikit pun mempunyai rasa takut akan kasus-kasus yang ditanganinya dalam memberantas korupsi.

Halaman:
1 2
      
