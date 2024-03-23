Cuaca Jakarta Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir di Jaksel dan Jaktim!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta, dan sekitarnya masih akan diguyur hujan hari ini, Sabtu (23/3/2024).

Bahkan, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca hujan disertai petir di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore hari.

Pada pagi hari, BMKG memprakirakan cuaca berawan masih akan menyelimuti Jakarta. Namun siang hari, hujan disertai petir akan melanda Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Dan pada malam hingga dini hari, cuaca di Jakarta akan berselimut awan. Adapun suhu yang diprakirakan berkisar di antara 27 hingga 31 derajat celsius, dengan kelambapan 80 hingga 95 persen.

(Awaludin)