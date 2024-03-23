Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir di Jaksel dan Jaktim!

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |05:01 WIB
Cuaca Jakarta Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir di Jaksel dan Jaktim!
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta, dan sekitarnya masih akan diguyur hujan hari ini, Sabtu (23/3/2024).

Bahkan, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca hujan disertai petir di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore hari.

Pada pagi hari, BMKG memprakirakan cuaca berawan masih akan menyelimuti Jakarta. Namun siang hari, hujan disertai petir akan melanda Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Dan pada malam hingga dini hari, cuaca di Jakarta akan berselimut awan. Adapun suhu yang diprakirakan berkisar di antara 27 hingga 31 derajat celsius, dengan kelambapan 80 hingga 95 persen.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca Cuaca Jakarta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193284//cuaca_jabodetabek-IGOv_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193103//viral-AT86_large.jpg
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193100//hujan-Snoc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192799//pencairan_kapal-YM5H_large.jpg
Kecelakaan Laut Jadi Sorotan, DPR Desak Moratorium Kapal Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192765//gempa_perairan_barat_aceh_jaya-kHlj_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Perairan Barat Aceh Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192732//hujan-w8XF_large.jpg
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement