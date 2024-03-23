5 Fakta Pasar Takjil Porak Poranda Akibat Angin Kencang

PRINGSEWU - Ratusan lapak di pasar takjil terkenal Pringsewu mengalami kerusakan berat akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Kamis malam, 21 Maret 2024, sekitar pukul 20:30 WIB, tepat setelah warga setempat menunaikan sholat tarawih.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Lokasi Pasar

Pasar yang berlokasi di Pekon Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, ini merupakan tempat favorit warga untuk berburu takjil selama bulan Ramadhan.

Namun, kejadian tiba-tiba ini telah membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha mereka sementara waktu.

2. Kesaksian Warga

Menurut Gilang, salah satu warga yang memposting kejadian tersebut di media sosial, hujan deras dan angin kencang tersebut menyebabkan lapak-lapak pasar takjil roboh dan banyak barang dagangan yang berserakan.

3. Tak Ada Korban Jiwa

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi yang dialami para pedagang cukup besar.

Pemilik lapak kini berencana untuk membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bisa kembali beroperasi.