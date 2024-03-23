Advertisement
HOME NEWS JATENG

Wilayah Terdampak Banjir di Demak Meluas, 17.078 Jiwa Masih Mengungsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |08:23 WIB
Wilayah Terdampak Banjir di Demak Meluas, 17.078 Jiwa Masih Mengungsi
Banjir di Demak (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA - Wilayah terdampak banjir Demak, Jawa Tengah meluas ke dua kecamatan yaitu Kecamatan Mijen dan Kecamatan Bonang. Dengan demikian, total wilayah terdampak banjir berdasarkan Laporan Pos Komando Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Demak menjadi 13 kecamatan, per Jumat 22 Maret 2024.

Limpahan genangan air dari Kecamatan Karanganyar meluap hingga Kecamatan Mijen dan menggenangi beberapa lahan pertanian warga. Sementara itu, Kecamatan Bonang terdampak limpasan air banjir dari wilayah sekitarnya ditambah dengan banjir rob.

Sebanyak delapan kecamatan masih tergenang banjir hingga hari ini antara lain Kecamatan Karanganyar, Sayung, Demak, Wonosalam, Karangtengah, Gajah, Mijen, dan Bonang.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak mencatat terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah pengungsi.

"Jumlah pengungsi yang masih bertahan di pos pengungsian sebanyak 17.078 jiwa di 97 titik pengungsian," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Sabtu (23/3/2024).

Sementara, empat kecamatan terdata sudah nol pengungsi antara lain Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Guntur, dan Kecamatan Dempet.

Topik Artikel :
BNPB Banjir Demak Banjir
