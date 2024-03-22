Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Akabri 90 Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Demak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |22:55 WIB
Akabri 90 Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Demak
foto: dok Polri
A
A
A

JAKARTA - Alumnus Akabri Tahun 1990 atau Batalyon Dhira Brata, menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bantuan yang disalurkan berupa bahan pangan hingga uang tunai.

"Hari ini, berlokasi di Kelurahan Bintoro, Kelurahan Magunjiwan, Kelurahan Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, kami menyalurkan bantuan untuk meringankam beban saudara-saudara kami," kata As SDM Kapolri sekaligus perwakilan Batalyon Dhira Brata, Irjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Bantuan yang diberikan, kata Dedi, berupa 600 paket sembako senilai masing-masing Rp 200 ribu. Paket tersebut berisi 2,5 kg beras, 2 liter minyak goreng, sarden, 10 bungkus Indomie, 1 botol kecap, 250 gram kopi, 2 kg gula dan 1 kotak teh.

"Kemudian ada juga beras sebanyak 300 kg, mie instam 40 kardus, minyak goreng 60 liter, uang runai Rp 30 juta rupiah," ujar Dedi.

