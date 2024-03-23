Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tipu Korban hingga Rp1,2 Miliar, Calo Taruna Akpol Ditangkap

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |03:15 WIB
Tipu Korban hingga Rp1,2 Miliar, Calo Taruna Akpol Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MEDAN - Polisi menangkap seorang wanita berinisial NW alias Wati dalam kasus penipuan dan penggelapan bermodus calo masuk taruna akademi kepolisian.

Wati ditangkap di kawasan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara pada Kamis, 21 Maret 2024 kemarin. Ia kini ditahan di Mapolda Sumut.

"Iya, tersangka penipuan dan penggelapan atas nama NW alias Wati sudah kita tahan di Mapolda Sumut," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Jumat (22/3/2024).

Hadi menyebut Wati ditangkap atas laporan warga bernama Afnir ke Polda Sumut. Afnir mengaku telah menyerahkan uang senilai Rp 1,2 miliar kepada Wati agar anaknya dibantu masuk menjadi Taruna Akademi Kepolisian.

"Kita juga menerima laporan dugaan penipuan dan penggelapan atas tersangka NW alias Wati. Total ada 4 laporan," sebut Hadi.

Sementara itu, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, menjelaskan korban Afnir bertemu dengan tersangka Wati pada 25 Agustus 2023 lalu. Saat itu Wati menjanjikan dapat membantu anak dari Afnir untuk bisa masuk menjadi Taruna di Akademi Kepolisian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189788//tersangka_ayu_puspita-eMuE_large.jpg
Polisi: Tiga Orang di Kasus WO Ayu Puspita Masih Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188932//kasus_penipuan-dwOQ_large.jpg
Polisi Ungkap Peran Bos WO Ayu Puspita dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188664//viral-mfBK_large.jpg
Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188630//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-qXEj_large.jpg
Polda Metro Bantah Pelaku Penipuan WO Ayu Puspita Dilepas, Bakal Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188581//viral-4m1E_large.jpg
Detik-Detik Rumah Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Digeruduk Ratusan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188561//penangkapan_penipuan_wo-XsHZ_large.jpg
Polisi Ungkap Korban Penipuan Bos Wedding Organizer Capai 87 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement