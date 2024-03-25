Ditinggal Shalat Tarawih, Rumah PNS di Semarang Dibobol Pencuri

SEMARANG – Sebuah rumah di kawasan Perumahan Bukit Agung, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dibobol pencuri. Aksi pencurian itu terjadi saat pemiliknya Salat Tarawih.

Korban berinisial MA (51) yang berstatus PNS di Pemprov Jateng. Barang yang dicuri pada insiden yang terjadi Sabtu (23/3/2024) sekira pukul 21.00 WIB itu di antaranya sebuah laptop, satu ponsel, aneka perhiasan emas, termasuk 40 gram emas Antam.

Insiden diketahui saat korban pulang Salat Tarawih di masjid dekat rumah. Korban melihat pintu utama rumah, di depan, sudah dalam keadaan terbuka. Merasa curiga, dia buru-buru masuk rumah dan mendapati di dalamnya sudah acak-acakan terutama di bagian kamar. Laptop dan ponsel di meja raib, termasuk aneka perhiasan.

“Modus pelaku masuk rumah dengan cara mencongkel pintu depan,” ungkap Kepala Polsek Banyumanik Kompol Ali Santoso, Senin (25/3/2024).

Pihaknya mendatangi TKP begitu mendapat informasi dan laporan korban. Bersama Unit Identifikasi (Inafis) Satuan Reskrim Polrestabes Semarang, petugas Polsek Banyumanik melakukan olah TKP dan meminta sejumlah keterangan.

“Pelakunya masih dalam penyelidikan,” pungkasnya.

(Awaludin)