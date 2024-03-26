Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Misteri Hidup Bertambah Jadi Empat

Salman Mardira , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |02:15 WIB
Humor Gus Dur : Misteri Hidup Bertambah Jadi Empat
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
A
A
A

PRESIDEN keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masyhur dengan humornya yang bisa mengocok perut siapa saja. Guyonan disampaikan tokoh Nahdlatul Ulama satu ini penuh makna dan sering dituturkan ulang oleh banyak orang.

Selain humoris, Gus Dur dikenal sebagai sosok penuh kontroversi dan misterius. Keinginannya kadang tak bisa dipahami langsung oleh banyak orang. Gus Dur juga sering jadi bahan omongan.

Dinukil dari NU Online, ada kisah humor tentang Gus Dur yang penuh misteri.

 BACA JUGA:

Ceritanya adalah di sebuah kampung ada pengajian kecil diisi seorang pendakwah atau ustadz. Dai itu menyampaikan ada beberapa hal misteri dalam hidup yang hanya Allah SWT yang tahu, tak diketahui manusia.

Halaman:
1 2 3
      
