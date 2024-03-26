Pria Tak Dikenal Tabrakkan Diri ke KA Penataran di Malang, Jasadnya Tewas Seketika

MALANG - Warga Kota Malang dibuat geger dengan tewasnya pria tak dikenal yang tertabrak KA Penataran. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah beraktivitas Sholat Tarawih dan sebagian selesai sholat.

Tiba-tiba saja pria tak dikenal nekat menabrakkan dirinya ke KA Penataran yang melaju dari selatan ke utara, melintasi perlintasan kereta api (KA) di Jalan Kolonel Sugiono Gang 10 A Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto membenarkan peristiwa tewasnya pria tak dikenal yang sempat membuat geger warga sekitar tersebut. Saat itu peristiwa menunjukkan sekitar pukul 19.30 WIB, pada Senin malam (25/3/2024).

"Saat itu salah satu warga di sekitar lokasi melihat pria itu sedang duduk di pinggir rel kereta api. Korban ini duduk sendiri tak dikenal warga di rel," ungkap Yudi Risdiyanto, dikonfirmasi pada Senin malam.

Kemudian, saat ada KA Penataran melintas dari selatan ke utara tiba-tiba pria ini justru berlari ke arah depan kereta. Seketika kereta yang melaju dengan kecepatan sedang di perlintasan KA Jalan Kolonel Sugiono Gang 10 A RT 15 RW 1 Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, langsung tertabrak kereta. Proses evakuasi berjalan dramatis, tubuh pria itu hancur usai tertabrak KA Penataran dari arah Blitar ke Kota Malang.

"Korban langsung meninggal dunia usai tertabrak kereta itu. Untuk identitas korban tidak dikenal, tidak membawa identitas yang bersangkutan," tuturnya.