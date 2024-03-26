Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pria Tak Dikenal Tabrakkan Diri ke KA Penataran di Malang, Jasadnya Tewas Seketika

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |02:08 WIB
Pria Tak Dikenal Tabrakkan Diri ke KA Penataran di Malang, Jasadnya Tewas Seketika
Korban tewas tertabrak kereta api di Malang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

MALANG - Warga Kota Malang dibuat geger dengan tewasnya pria tak dikenal yang tertabrak KA Penataran. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah beraktivitas Sholat Tarawih dan sebagian selesai sholat.

Tiba-tiba saja pria tak dikenal nekat menabrakkan dirinya ke KA Penataran yang melaju dari selatan ke utara, melintasi perlintasan kereta api (KA) di Jalan Kolonel Sugiono Gang 10 A Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

 BACA JUGA:

Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto membenarkan peristiwa tewasnya pria tak dikenal yang sempat membuat geger warga sekitar tersebut. Saat itu peristiwa menunjukkan sekitar pukul 19.30 WIB, pada Senin malam (25/3/2024).

"Saat itu salah satu warga di sekitar lokasi melihat pria itu sedang duduk di pinggir rel kereta api. Korban ini duduk sendiri tak dikenal warga di rel," ungkap Yudi Risdiyanto, dikonfirmasi pada Senin malam.

 BACA JUGA:

Kemudian, saat ada KA Penataran melintas dari selatan ke utara tiba-tiba pria ini justru berlari ke arah depan kereta. Seketika kereta yang melaju dengan kecepatan sedang di perlintasan KA Jalan Kolonel Sugiono Gang 10 A RT 15 RW 1 Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, langsung tertabrak kereta. Proses evakuasi berjalan dramatis, tubuh pria itu hancur usai tertabrak KA Penataran dari arah Blitar ke Kota Malang.

"Korban langsung meninggal dunia usai tertabrak kereta itu. Untuk identitas korban tidak dikenal, tidak membawa identitas yang bersangkutan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
