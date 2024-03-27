Dijuluki Tol Paling Mematikan, Apakah Benar di Tol Cipali Ada Raja Jin Ganggu Pengendara?

Tol Cipali atau Cikopo – Palimanan dijuluki sebagai tol paling mematikan di dunia karena tingkat kecelakaan yang sangat tinggi. Terakhir, bus blue star mengalami laka lantas di KM 178 Kabupaten Majalengka masuk ke dalam parit dan menewaskan 1 orang penumpang.

Sebuah minbus menabrak bagian belakang minibus lainnya yang tepat berada di depannya pada Selasa 27 Februari 2024. Kejadian ini menambah daftar kasus kecelakaan yang terjadi di tol Cipali.

Kementrian Perhubungan menyebutkan setidaknya setiap kilometer di Tol Cipali ada satu korban jiwa. Dengan demikian, tol cipali diakui sebagai salah satu tol dengan tingkat fatalitas atau kematian tertinggi di dunia.

BACA JUGA: Tol Cipali Bakal Jadi Titik Bottle Neck di Puncak Arus Mudik Lebaran 2024

Pakar transportasi dari Institut Teknologi bandung (ITB), Oyfar Z Tamim mengatakan faktor sering terjadinya kecelakaan di Tol Cipali ada tiga; kesalahan desain, kendaraan, dan kondisi pengemudi.

Namun, selain faktor diatas tidak sedikit masyarakat mengaitkan peristiwa laka lantas yang kerap terjadi di Tol Cipali dikarenakan adanya hal mistis.