INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,4 Guncang Halmahera Barat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |03:07 WIB
Gempa M4,4 Guncang Halmahera Barat
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,4 terjadi di Halmahera Barat, Maluku Utara pada Rabu (27/3/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 02.22 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 134 Kilometer dari Barat Laut Halmahera Barat. Adapun gempa tersebut, berada di kedalaman 10 Kilometer.

"#Gempa Mag:4.4, 27-Mar-2024 02:22:03WIB, Lok:2.09LU, 126.63BT (134 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Halmahera diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
