JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,9 terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu (27/3/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 02.00 WIB, malam ini.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 17 Kilometer dari Barat Daya Kota Bogor. Adapun gempa tersebut, berada di kedalaman 10 Kilometer.
"#Gempa Mag:2.9, 27-Mar-2024 02:00:48WIB, Lok:6.71LS, 106.69BT (17 km BaratDaya KOTA-BOGOR-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.