HOME NEWS NUSANTARA

Safari Ramadan BUMN 2024, Jasa Marga Kembali Gelar Pasar Sembako Murah dan Bazar UMKM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |17:47 WIB
Safari Ramadan BUMN 2024, Jasa Marga Kembali Gelar Pasar Sembako Murah dan Bazar UMKM
Jasa Marga kembali gelar Pasar Sembako Murah dan Bazar UMKM. (Foto: dok Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki bulan suci Ramadan 1445 H yang penuh berkah, PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menggelar pasar 1.000 paket sembako murah dan bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masyarakat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Senin (25/3).

Penyelenggaraan kegiatan ini juga sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam mensukseskan program Safari Ramadan BUMN 2024 yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta turut menyemarakkan rangkaian HUT Ke-26 Kementerian BUMN.

Acara ini dihadiri oleh Tim Sekretariat Komunikasi bersama Kementerian BUMN yang diwakili oleh Anggia, Corporate Social Responsibility Department Head Jasa Marga Andina Rahmasari, Lurah Kelurahan Pasarbatang Suharis beserta jajaran serta masyarakat sekitar.

Corporate Social Responsibility Department Head Jasa Marga Andina Rahmasari menyampaikan, Jasa Marga turut berkontribusi dalam menyukseskan program Safari Ramadan BUMN 2024 dengan menyelenggarakan pasar sembako murah yang menjual paket sembako berisi beras, minyak goreng dan gula senilai Rp148.500 yang dijual kepada masyarakat sebesar Rp50.000.

"Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana berbagi dengan masyarakat, khususnya dengan warga yang tinggal di sekitar wilayah jalan tol dan yang sehari-hari berkaitan langsung dengan aktivitas Perusahaan," ucapnya.

