Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Keributan Saat Nobar Timnas Indonesia di Malang, Polisi Sebut Ulah Copet Alihkan Perhatian

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:29 WIB
Viral Keributan Saat Nobar Timnas Indonesia di Malang, Polisi Sebut Ulah Copet Alihkan Perhatian
Venue nobar di Malang yang sempat ricuh (Foto: MPI/Avirista)
A
A
A

MALANG - Perisitiwa keributan saat nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia melawan Vietnam terjadi di Kota Malang. Saat itu warga Kota Malang yang tengah nobar kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam, di sebuah warung kopi di kawasan belakang Balai Kota Malang, tiba-tiba digegerkan dengan keributan.

Terlihat pada video itu aksi keributan terjadi saat malam hari seusai pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, di kawasan warung kopi Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pada potongan video itu terlihat puluhan anak muda terlibat aksi saling dorong dan keributan, satu di antaranya bahkan sempat membawa kursi kayu, dan seolah-olah memukulkan ke orang lain.

Tapi tak diketahui secara pasti apakah benar ada tindakan kekerasan dari video itu. Sebab video yang viral beredar itu hanya tersebar terpotong-potong.

Berdasarkan sejumlah saksi warga sekitar peristiwa itu terjadi pada Selasa malam (26/3/2024) sekitar pukul 21.30 WIB. Tapi para warga sekitar lokasi, tak tahu menahu penyebab dugaan keributan yang terjadi.

Kapolsek Klojen Kompol Syabain Rahmad Kusriyanto membenarkan, pihaknya sempat menerima laporan adanya keributan di lokasi nobar, pada sebuah warung kopi di belakang Balai Kota Malang. Tapi saat ditelurusi dan hasil pemeriksaan anggota di lapangan, keributan itu diakibatkan copet yang sengaja mengalihkan perhatian.

"Itu yang membuat keributan copet, dia mengalihkan perhatian. Karena di situ itu kan ramai, sedang banyak orang untuk nobar Timnas Indonesia, kejadiannya cepat sekitar jam setengah 10 malam, (keributannya) nggak ada 15 menit," ucap Syabain Rahmad, saat dikonfirmasi pada Rabu siang (27/3/2024).

Begitu keributan muncul, copet yang diduga jumlahnya lebih dari satu itu lantas beraksi. Kemudian ia mengambil barang berharga dari pengunjung warung kopi, saat nobar Timnas Indonesia.

"Kalau copetnya nggak ketangkap. Jadi dia itu untuk mengalihkan perhatian. Ketika ramai ribut diambillah barangnya. Itu sering terjadi ketika ada ramai-ramai gitu, untuk kamuflase saja," bebernya.

"Bukan keributan antar penonton Timnas, kan yang nonton sama-sama dukung Timnas Indonesia, kecuali di situ ada pendukung Vietnam," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nobar Kerusuhan Copet
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193523//copet-LrJt_large.jpg
Beraksi di CFD, Dua Copet Tak Berkutik Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193493//viral-tiuh_large.jpg
Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189727//viral-YwpX_large.jpg
Pramono Geram Pengeroyokan Matel Berujung Kerusuhan: Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183834//penangkapan_copet-8iBx_large.jpg
Nekat Mencopet di Halte Buaran, 3 Pelaku Jadi Bulan-bulanan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017//roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179440//delpedro_marhaen-EB0A_large.jpg
Besok, Delpedro Cs Jalani Sidang Putusan Praperadilan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement