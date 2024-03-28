Pertahanan Udara Rusia Hancurkan 16 Target Lintas Udara di Belgorod

RUSIA – Unit pertahanan udara Rusia pada Rabu (27/3/2024) menjatuhkan 16 sasaran lintas udara di sekitar kota Belgorod di Rusia selatan, tanpa ada korban luka yang dilaporkan di darat.

Gubernur regional Vyacheslav Gladkov, menulis di aplikasi pesan Telegram, mengatakan serangan itu memecahkan jendela dan menyebabkan kerusakan lain di beberapa lokasi di kota tersebut, termasuk dua sekolah dan empat institusi pendidikan.

Dikutip Reuters, terjadi juga kerusakan properti di daerah luar kota. Gambar yang diposting di media sosial menunjukkan sebuah mobil terbakar dan terjadi kebakaran di halaman.

Ukraina dalam beberapa pekan terakhir secara teratur melancarkan serangan udara terhadap Belgorod, dan dua wilayah terdekat Rusia, Bryansk dan Voronezh. Ada juga serangan darat di Belgorod.

(Susi Susanti)