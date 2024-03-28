Mengenal Letjen Yudi Abrimantyo, Anak Buah Prabowo yang Jadi Kepala BAIS TNI

YUDI Abrimantyo resmi menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menggantikan Letjen Rudianto yang dipromosi jadi Danjen Akademi TNI. Pangkat Yudi pun naik satu tingkat dari Mayjen jadi Letjen atau perwira tinggi bintang tiga.

Pengangkatan Letjen Yudi Abrimantyo sebagai Kabais TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/329/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan SK itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi dan rotasi 52 pati TNI. Rinciannya 40 pati TNI AD, 10 pati TNI AL, dan dua pati TNI AU. Yudi masuk dalam gelombang mutasi untuk jajaran pati TNI AD.

Ditugaskan memimpin intelijen tentu bukan tugas baru bagi Yudi, karena ia berasal dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setiap prajurit pasukan khusus TNI AD itu tentu memiliki keahlian intelijen untuk menangani tugas-tugas rahasia.

Profil Yudi Abrimantyo

Yudi Abrimantyo merupakan lulusan Akademi Militer 1989. Ia masuk dalam satuan Infanteri Kopassus.

Karirnya dalam dunia intelijen tentu tidak diragukan lagi, berbagai posisi pernah ia emban. Salah satunya menjadi Paban Utama A-5 DIt A BAIS TNI periode 2016 hingga 2018.

Lalu pada 2018 ia menjabat sebagai Bandep Ur Sosbud Deputi Bidang Pengembangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) sampai 2020.

Yudi lalu dipromosi menjadi Sekretaris Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan 2020-2021. Kemudian diangkat jadi Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan 2021-2024, atau anak buah Menhan Prabowo Subianto, sebelum dipercaya sebagai Kepala BAIS TNI.

Dikutip dari Wikipedia, adapun brevet atau lencana TNI yang diterima oleh Letjen Yudi Abrimantyo selama karirnya di milter, pertama Brevet Kualifikasi Komando Kopassus dan Brevet Jump Master.