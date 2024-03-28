Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Polres Bantul Sita Puluhan Kilogram Bubuk Bahan Mercon, Tiga Orang Ditangkap

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |15:11 WIB
Polres Bantul Sita Puluhan Kilogram Bubuk Bahan Mercon, Tiga Orang Ditangkap
Foto barang bukti. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANTUL - Sebanyak 30 kilogram bubuk bahan membuat mercon disita oleh jajaran Satreskrim Polres Bantul dari tiga orang pemilik berbeda. Ketiganya saat ini telah ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, puluhan kilogram bahan baku petasan itu didapatkan saat petugas menggelar razia untuk menciptakan situasi kondusif selama puasa pada Rabu (27/03/2024) kemarin.

"Kita juga berhasil amankan tiga pelaku, saat ini ketiganya sedang kami periksa secara intensif," kata Jeffry, Kamis (28/3/2024).

 BACA JUGA:

Ia menuturkan bahwa petugas memperoleh bubuk mercon tersebut dari empat lokasi berbeda. Masing-masing tiga lokasi di Kapanewon Pandak dan satu lokasi di Kapanewon Jetis, Bantul.

Awalnya anggota Sat Reskrim Polres Bantul menangkap seorang pemuda berinisial NM (22) warga Pandak, Bantul. Dari tangan NM, petugas berhasil menyita 3 kilogram bubuk mercon dan 1 buah mercon berukuran panjang 40 cm.

Kemudian di lokasi kedua, lanjut Jeffry, petugas juga menyita 1 kilogram bubuk mercon dari seorang pemuda berinisial S (21) warga Jetis, Bantul.

"S mengaku bila dirinya menjual serbuk bahan petasan," ungkap Jeffry.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, petugas juga mengamankan MAP (22) warga Pandak, Bantul. Saat dilakukan penggeledahan di rumah MAP, petugas menemukan sebanyak lima kilogram serbuk bahan mercon.

Setelah dilakukan penyelidikan, MAP mengaku bahwa bahan baku petasan tersebut ia peroleh dari AY, yang juga warga Pandak, Bantul.

"Kami lalu melakukan penyelidikan ke rumah AY dan ditemukan 21 kilogram bubuk mercon," ujarnya.

Namun, Jeffry menyebut dalam penggeledahan tersebut AY tidak berada di lokasi. Saat ini petugas sedang memburu keberadaan AY.

Adapun, ketiga pelaku yang berhasil diamankan sudah ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ketiganya bisa dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bantul mercon Petasan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167257//barang_bukti_demo_rusuh_di_jakarta-DvGh_large.jpg
Ini Penampakan Barang Bukti Demo Ricuh di Jakarta, dari Bom Molotov hingga Petasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/519/3128000//2_warga_batu_luka_bakar_serius_usai_racikan_petasannya_meledak-C5Sz_large.jpg
2 Warga Malang Luka Bakar Serius Usai Racikan Petasannya Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/512/3127385//rumah_di_semarang_hancur_akibat_petasan-MUng_large.JPG
Rumah di Pedurungan Semarang Hancur Akibat Ledakan Petasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/512/3126289//ledakan-UIdD_large.jpg
Petasan Rakitan Meledak Dahsyat di Rumah Warga, 6 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/519/3124800//korban_petasan_di_malang-Gmlk_large.jpg
2 dari 5 Anak Korban Ledakan Petasan Masih Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/510/3124724//sadis_perempuan_cantik_dibunuh_pacarnya_kerangka_korban_disimpan_di_kamar-OSK8_large.jpg
Sadis! Perempuan Cantik Dibunuh Pacarnya, Kerangka Korban Disimpan di Kamar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement