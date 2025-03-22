2 dari 5 Anak Korban Ledakan Petasan Masih Dirawat di Rumah Sakit

MALANG - Dua dari lima anak yang jadi korban ledakan petasan di Kota Malang masih dirawat. Korban dirawat di Rumah Sakit (RS) Lavalatte, Kota Malang, akibat luka di sejumlah anggota tubuhnya.

Kasi Humas Polresta Malang Kota Malang, Ipda Yudi Risdiyanto mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima dari anggota kepolisian di lokasi, kelima korban merupakan warga Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Mereka berstatus anak-anak dengan rentang usia 11 - 14 tahun, terkena ledakan petasan saat bermain di Jalan Ikan Piranha Atas 1 RT 1 RW 1, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

"Korban yang mengalami luka-luka tersebut dibawa ke rumah sakit lavalet untuk mendapatkan penanganan pengobatan," ucap Yudi Risdiyanto, Jumat (21/3/2025).

Kelima korban mengalami luka bervariasi, korban berinisial MV (14) warga Jalan Lodan, misalnya mengalami luka terkena goresan kaca pada betis kanannya, AFP (11) warga Jalan Ikan Piranha Atas mengalami luka goresan kaca pada kedua pergelangan tangan dan kakinya, masuk kategori luka berat.

"Korban berinisial RO (13) warga Jalan Ikan Hiu luka bakar di tangan kiri, kaki kanan, dan kiri, kemudian anak berinisial GY (14) warga Jalan Ikan Hiu, mengalami luka di telinga sebelah kiri," kata dia.