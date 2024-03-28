Gempa M3,7 Guncang Tuban Jawa Timur

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Tuban, Jawa Timur pada Kamis (28/3/2024). Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 3,7.

"Gempa Mag:3.7, 28-Mar-2024 05:54:09 WIB," tulis BMKG melalui akun media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 5.73 LS-112.43 BT. Pusat gempa 136 km Timur Laut Tuban, Jawa Timur.

Kedalaman gempa 10 Km. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )