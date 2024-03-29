Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Truk Molen Tabrak 3 Motor dan Rumah, Sopir Bengong Usai Kecelakaan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |16:03 WIB
Kronologi Truk Molen Tabrak 3 Motor dan Rumah, Sopir Bengong Usai Kecelakaan
Truk tabrak 3 motor dan rumah di Malang (Foto : MPI)
MALANG - Truk molen menabrak sepeda motor dan bangunan rumah di Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.30 WIB, pada Jumat siang (29/3/2024) saat sebagian besar masyarakat baru selesai salat Jumat.

Yayuk, warga sekitar menyebut, kejadian itu berlangsung cepat. Saat itu ia tengah duduk di rumahnya mengoperasikan ponselnya, hingga tiba-tiba ada suara keras beberapa detik.

"Suaranya seperti bruak kencang gitu, lari saya keluar rumah. Lihat posisi truk itu sudah rusak di pinggir jalan nabrak gitu posisinya," ujar Yayuk, kepada wartawan di tempat kejadian perkara (TKP) Jalan Kolonel Sugiono, depan Gang 11 Gadang, Kota Malang, Jumat (29/3/2024) siang.

Setelah menabrak tiga unit sepeda motor, sejumlah tiang provider, dan bangunan rumah yang difungsikan warung makan, sopir terjepit di kabin kemudi. Sementara bodi truk ringsek hingga menjepit sang sopir bernama Agus Sudaryanto (55) asal Blitar.

"Sopir shock, bengong. Sopirnya kondisi bernafas, dibawa ke rumah sakit," ungkap dia kembali.

Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, AKP M Syaikhu mengatakan, truk molen tersebut hanya terdapat sopir saja yang diketahui bernama Agus Sudaryanto (55) asal Blitar. Truk tersebut sebenarnya hendak kembali ke pool atau garasi perusahaan yang berada di Blitar. Kondisi truk mengalami ringsek di bagian depan.

"Pengemudi mengalami pusing, kemudian kendaraan truk tersebut hilang kendali, dan mengalami oleng ke kiri, nabrak tiang, teras, dan tiga sepeda motor yang parkir," katanya.

