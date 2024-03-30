Kenapa Raja Mataram Punya Banyak Selir? Demi Pertahankan Kekuasaan

RAJA-raja di Nusantara memiliki banyak selir. Salah satu alasannya, di antaranya taktik politik diplomasi untuk memperkuat kekuasaan, atau bahkan simbol kekuatan dan kekayaan.

Salah satu raja yang punya banyak selir ialah Raja Mataram, yang diketahui memiliki banyak selir yang berasal dari Jawa Timur.

Pada masa kekuasaan Kerajaan Mataram, kepemilikan selir sebagai permaisuri adalah hal lumrah yang digunakan sebagai taktik dalam mempertahankan kekuasaan yang kerap disebut sebagai perkawinan politik.

Raja Mataram memilih perempuan dari Jawa Timur sebagai selir karena persepsi bahwa daerah tersebut banyak memiliki perempuan cantik yang kerap menjadi bahan perbincangan di lingkungan istana.

Tak hanya cantik, Raja Mataram juga melihat sifat yang dimiliki perempuan yang akan dijadikannya sebagai selir. Pada masa itu, perempuan dari Jawa Timur sangat terkenal memiliki sifat anggun dan lemah lembut sehingga beberapanya dijadikan sebagai selir Raja Mataram.

Sebagai taktik politik, para perempuan yang dijadikan Raja Mataram sebagai selir pun tidak berasal dari latar belakang yang sembarangan. Kebanyakan selir merupakan putri berdarah bangsawan sebagai simbol loyalitas antar kerajaan.

Kendati demikian, terdapat juga selir yang berasal dari kalangan keluarga biasa-biasa saja sehingga tak jarang terjadi perebutan tahta karena mereka berharap dapat mengangkat derajat setelah memiliki anak sebagai calon pewaris tahta sang raja.