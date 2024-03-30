30 Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari Jadi Korban TPPO ke Jerman

KENDARI - Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, atau TPPO berkedok magang ke Jerman.

Ke-30 mahasiswa itu dikirim magang ke Jerman setelah kampus Universitas Halu Oleo bekerjasama dengan perusahaan agensi PT Sinar Harapan Bangsa yang terlibat TPPO.

"Dari mahasiswa kita itu ada 30 kayaknya dari berbagai fakultas," ungkap Rektor Universitas Haluoleo (UHO), Prof. Muh. Zamrun Firihu, saat ditemui pada Jumat (29/3/2024).

Zamrun Firihu mengatakan, pihaknya juga merasa tertipu oleh perusahaan agensi yang mengirim mahasiswanya ke Jerman.

"Kami juga kaget adanya berita itu, ada mahasiswa melapor kami baru tahu setelah itu, dalam perjanjian, sosialisasi dan diskusi sebelum itu mereka adalah mahasiswa magang," ujar Prof Zamrun.

Kampus UHO Kendari menjadi salah satu dari 41 perguruan tinggi di Indonesia tercatat mengirimkan mahasiswanya ke Jerman untuk mengikuti kerja paruh waktu (part-time) ferienjob.

(Awaludin)