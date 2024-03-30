Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jadi Korban TPPO ke Jerman, Mahasiswa UHO Malah Jadi Cleaning Service

Mukhtaruddin , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |02:30 WIB
Jadi Korban TPPO ke Jerman, Mahasiswa UHO Malah Jadi <i>Cleaning Service</i>
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

KENDARI - Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, atau TPPO berkedok magang ke Jerman.

Ke-30 mahasiswa itu dikirim magang ke Jerman setelah kampus Universitas Halu Oleo bekerjasama dengan perusahaan agensi PT Sinar Harapan Bangsa yang terlibat TPPO.

Salah satu mahasiswa UHO Kendari jadi korban TPPO berkedok magang ke Jerman, Asep Jumawal. Ia merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo.

"Sosialisasi di kampus pada Mei 2023 lalu. Dan dijanjikan pekerjaan sesuai keilmuannya di bidang elektro," kata Asep, Jumat (29//2024).

Alih-alih bekerja sesuai program studinya, Asep malah menjadi petugas kebersihan di perusahaan logistik, Mode Logistic di Poensgenstraße 27, Langenfeld Jerman, pada Oktober 2023 lalu.

Asep bahkan terlunta-lunta di Jerman setelah Brisk United Gmbh memutus kontrak di tengah jalan dan diusir dari apartemen.

(Awaludin)

      
