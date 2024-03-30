Asyik Pesta Sabu, Caleg Gagal Asal Pati Jateng Diringkus Polisi

PATI - Seorang Caleg gagal DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah diringkus polisi karena mengonsumsi narkoba jenis sabu. Pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Tlogowungu.

Caleg gagal berinisial AR itu diringkus jajaran Satres Narkoba Polresta Pati di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu pada 9 Maret 2023 lalu.

AR diamankan bersama 3 orang temannya yakni SK, M dan K. Berdasarkan keterangan polisi keempatnya merupakan pemakai.

Kasat Narkoba Polresta Pati AKP Edi Sutrisno mengatakan, dari tangan pelaku, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 0,31 gram, satu set alat hisab sabu dan empat buah handphone.

Selain mantan Caleg di pemilu tahun ini diketahui AR merupakan mantan anggota DPRD Pati periode 2019-2024. Namun, di penghujung masa jabatan, ia mengundurkan diri karena berpindah partai.

Saat ini, keempat tersangka tengah menjalani rehabilitasi di Kota Semarang.

(Arief Setyadi )