HOME NEWS NUSANTARA

Belasan Mobil Mogok Usai Isi BBM di SPBU Megang Lubuklinggau, Diduga Solar Bercampur Air

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |03:45 WIB
Belasan Mobil Mogok Usai Isi BBM di SPBU Megang Lubuklinggau, Diduga Solar Bercampur Air
SPBU Megang di Lubuklinggau (Foto: MPI/Era)
LUBUKLINGGAU - Sekitar 15 mobil dari truk hingga bus mendadak mogok setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Megang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Pertamina Niaga Regional Sumbagsel sudah melayangkan teguran ke SPBU tersebut dan meminta untuk tidak beroperasi sementara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan diduga solar di SPBU tersebut telah bercampur dengan air. Sehingga truk yang telah melakukan pengisian tiba-tiba mogok. Para sopir juga terpaksa menguras BBM solar dari tangki mobil mereka dan membongkar mesin.

 BACA JUGA:

Seorang sopir truk, Feri mengatakan, usai ia mengisi BBM jenis solar di SPBU tersebut pukul 00.00 WIB, tiba-tiba belum jalan jauh truknya mati. Dan saat itu ia mengisi BBM solar Rp480 ribu.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
