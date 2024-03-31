Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M 3,1 Guncang Sumba Barat Daya NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |23:11 WIB
Gempa M 3,1 Guncang Sumba Barat Daya NTT
Ilustrasi (Shutterstock)
SUMBA BARAT DAYA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 mengguncang Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (31/3/2024) pukul 21:29 WIB atau 22:29 WITA.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 18 kilometer Barat Laut Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada kedalaman 47 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 9,57 derajat Lintang Selatan (LS) dan 118,82 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Minggu (31/3/2024).

'#Gempa Mag:3.1, 31-Mar-2024 21:29:06WIB, Lok:9.57LS, 118.82BT (18 km BaratLaut KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:47 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
