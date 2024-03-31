Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terlindas Truk Hino, Pemotor di Garut Patah Tulang Lengan

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |19:44 WIB
Terlindas Truk Hino, Pemotor di Garut Patah Tulang Lengan
Pemotor terlindas truk di Garut (Foto : Istimewa)
A
A
A

GARUT - Seorang pengendara motor berinisial U (43) terlindas truk Hino di Jalan Raya Bandung-Garut, kawasan Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Minggu (31/3/2024).

Peristiwa kecelakaan itu mengakibatkan korban mengalami luka serta patah tulang pada bagian lengan.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi, kecelakaan terjadi ketika korban yang mengendarai motor metik Honda Beat nopol Z 5442 BDE, melaju dari arah Garut menuju Bandung. Ketika berada di TKP, yakni wilayah Kampung Karang Mekar, Desa Ciburial, korban mencoba menyalip truk Hino yang berada satu arah dengannya.

"Kecelakaan terjadi saat korban menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun, pada saat menyalip, motor korban menggeleng batu kecil sehingga korban terjatuh dan masuk ke kolong truk Hino tersebut," kata Kapolsek Leles AKP Agus Kustanto.

Selain mengakibatkan korban luka dan patah pada lengan sebelah kiri, kecelakaan itu mengakibatkan motor metik Honda Beat hitam yang ia kendarai mengalami kerusakan.

"Dari peristiwa tersebut, korban yang mengalami luka berat langsung kami bawa ke Rumah Sakit Dr Slamet Garut untuk mendapatkan bantuan medis," ujarnya.

Sementara pengemudi truk berinisial AS (45) dimintai keterangan oleh petugas. Adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan, diamankan polisi sebagai barang bukti.

"Untuk penanganan selanjutnya, kami telah berkoordinasi dengan Unit Laka Polres Garut," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement