Terlindas Truk Hino, Pemotor di Garut Patah Tulang Lengan

GARUT - Seorang pengendara motor berinisial U (43) terlindas truk Hino di Jalan Raya Bandung-Garut, kawasan Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Minggu (31/3/2024).

Peristiwa kecelakaan itu mengakibatkan korban mengalami luka serta patah tulang pada bagian lengan.

BACA JUGA: Driver Ojol yang Tewas Ditabrak Mobil di Bandung Tinggalkan 3 Anak Kecil

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi, kecelakaan terjadi ketika korban yang mengendarai motor metik Honda Beat nopol Z 5442 BDE, melaju dari arah Garut menuju Bandung. Ketika berada di TKP, yakni wilayah Kampung Karang Mekar, Desa Ciburial, korban mencoba menyalip truk Hino yang berada satu arah dengannya.

"Kecelakaan terjadi saat korban menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun, pada saat menyalip, motor korban menggeleng batu kecil sehingga korban terjatuh dan masuk ke kolong truk Hino tersebut," kata Kapolsek Leles AKP Agus Kustanto.

Selain mengakibatkan korban luka dan patah pada lengan sebelah kiri, kecelakaan itu mengakibatkan motor metik Honda Beat hitam yang ia kendarai mengalami kerusakan.

"Dari peristiwa tersebut, korban yang mengalami luka berat langsung kami bawa ke Rumah Sakit Dr Slamet Garut untuk mendapatkan bantuan medis," ujarnya.

BACA JUGA: Wangi Coto Makassar dan Semangat Toleransi Harumkan Nama Indonesia di Lincoln Selandia Baru

Sementara pengemudi truk berinisial AS (45) dimintai keterangan oleh petugas. Adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan, diamankan polisi sebagai barang bukti.

"Untuk penanganan selanjutnya, kami telah berkoordinasi dengan Unit Laka Polres Garut," ucapnya.