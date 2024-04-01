Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Prancis Akan Kirim Kendaraan Lapis Baja Tua dan Rudal Baru ke Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |17:32 WIB
Prancis Akan Kirim Kendaraan Lapis Baja Tua dan Rudal Baru ke Ukraina
Prancis akan kirim kendaraan lapis baja tua dan rudal baru ke Ukraina (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS Prancis akan mengirimkan ratusan kendaraan lapis baja tua dan rudal permukaan-ke-udara baru ke Ukraina dalam perang melawan Rusia.

Dalam wawancara dengan La Tribune Dimanche pada Minggu (31/3/2024), Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu mengatakan bahwa Presiden Emmanuel Macron, setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, telah memintanya untuk menyiapkan paket bantuan baru, yang akan mencakup peralatan Prancis yang sudah tua namun masih berfungsi.

“Tentara Ukraina perlu mempertahankan garis depan yang sangat panjang, yang memerlukan kendaraan lapis baja; ini sangat penting untuk mobilitas pasukan dan merupakan bagian dari permintaan Ukraina,” katanya, dikutip Reuters.

Dia mengatakan Prancis sedang mempertimbangkan untuk menyediakan ratusan pengangkut pasukan garis depan VAB (Véhicule de l'Avant Blindé) pada tahun 2024 dan awal tahun 2025.

Tentara Perancis secara bertahap mengganti ribuan VAB-nya, yang pertama kali beroperasi pada akhir tahun 1970-an, dengan kendaraan pengangkut pasukan multi-peran yang baru.

Lecornu menambahkan bahwa Prancis juga bersiap untuk merilis sejumlah rudal permukaan-ke-udara Aster 30 baru untuk sistem SAMP/T yang diberikan ke Kyiv.

Aster 30 dapat mencegat pesawat tempur, drone, dan rudal jelajah dalam jarak 120 km.

“Ukraina mempunyai kebutuhan mendesak akan pertahanan darat-udara yang lebih baik. Rusia mengintensifkan serangannya, khususnya terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175220/volodymyr_zelenskiy-cFA5_large.jpg
Zelensky Tuding Rusia Gunakan Kapal Tanker Minyak untuk Intelijen dan Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174535/kereta-5Dla_large.jpg
Stasiun Sumy Diguncang Serangan Rudal Rusia, 1 Tewas dan 30 Warga Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173663/rudal-38DC_large.jpg
Rusia Ancam AS: Pasok Tomahawk ke Ukraina, Eskalasi Perang Pilihan Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173123/ukraina-0SnG_large.jpg
Rusia Hujani Ukraina dengan Ratusan Rudal dan Drone, Polandia Kerahkan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172314/peskov-4nk7_large.jpg
Tolak Klaim Trump soal “Harimau Kertas”, Rusia Tegaskan Perang Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/18/3164632/presiden_rusia_vladimir_putin-12Bu_large.jpg
Putin Siap Bertemu Zelenskiy, tapi Ungkit Masalah Legitimasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement