Prancis Akan Kirim Kendaraan Lapis Baja Tua dan Rudal Baru ke Ukraina

Prancis akan kirim kendaraan lapis baja tua dan rudal baru ke Ukraina (Foto: Reuters)

PARIS – Prancis akan mengirimkan ratusan kendaraan lapis baja tua dan rudal permukaan-ke-udara baru ke Ukraina dalam perang melawan Rusia.

Dalam wawancara dengan La Tribune Dimanche pada Minggu (31/3/2024), Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu mengatakan bahwa Presiden Emmanuel Macron, setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, telah memintanya untuk menyiapkan paket bantuan baru, yang akan mencakup peralatan Prancis yang sudah tua namun masih berfungsi.

“Tentara Ukraina perlu mempertahankan garis depan yang sangat panjang, yang memerlukan kendaraan lapis baja; ini sangat penting untuk mobilitas pasukan dan merupakan bagian dari permintaan Ukraina,” katanya, dikutip Reuters.

Dia mengatakan Prancis sedang mempertimbangkan untuk menyediakan ratusan pengangkut pasukan garis depan VAB (Véhicule de l'Avant Blindé) pada tahun 2024 dan awal tahun 2025.

Tentara Perancis secara bertahap mengganti ribuan VAB-nya, yang pertama kali beroperasi pada akhir tahun 1970-an, dengan kendaraan pengangkut pasukan multi-peran yang baru.

Lecornu menambahkan bahwa Prancis juga bersiap untuk merilis sejumlah rudal permukaan-ke-udara Aster 30 baru untuk sistem SAMP/T yang diberikan ke Kyiv.

Aster 30 dapat mencegat pesawat tempur, drone, dan rudal jelajah dalam jarak 120 km.

“Ukraina mempunyai kebutuhan mendesak akan pertahanan darat-udara yang lebih baik. Rusia mengintensifkan serangannya, khususnya terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil,” lanjutnya.