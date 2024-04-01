Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bocah 9 Tahun Tewas Tertabrak Kereta Api, Badannya Terpotong

Jimi Irawan , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |17:12 WIB
Bocah 9 Tahun Tewas Tertabrak Kereta Api, Badannya Terpotong
Bocah 9 tahun tewas tertabrak kereta, badannya terpotong (Foto : Istimewa)
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Seorang bocah berusia 9 tahun warga Dusun Talang Harapan Kotabumi Udik, tewas tertabrak kereta api di jalur rel kereta api Dusun 1 desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara, Senin (1/4/2024).

Korban beriniasial RP saat itu bersama temannya sedang asyik bermain dengan menggiling paku di rel jalur Kereta Api Dusun 01 Desa Banjar Wangi Kotabumi Utara.

Korban berdiri di tengah-tengah jalur rel kereta jalur doubel track. Sedangkan teman korban berdiri di pinggir rel. Tak lama kemudian terdengat suara Kereta Api. Rekan korban berusaha memanggil RP untuk pergi dari lokasi tersebut.

Namun, korban tetap berdiri ditengah-tengah rel. Korban pun akhirnya tertabrak kereta dengan kondisi mengenaskan. Badannya terpotong.

Mendapat informasi itu, Petugas Inafis dari Polres Lampung Utara dan Polsek Kotabumi Utara serta Polsuska bergerak cepat mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan evakuasi terhadap korban

Kapolsek Kotabumi Utara AKP Farikhin mewakili Kapolres AKBP Teddy Rachesna, membenarkan terkait kejadian tersebut.

“Ya benar ada kejadian orang tertabrak kereta di jalur rel Kereta Api Dusun 01 Desa Banjar Wangi," ujar Kapolsek.

