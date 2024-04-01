Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pengemudi Toyota Herrier Sempat Balapan Sebelum Tabrak Driver Ojol

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |16:11 WIB
Pengemudi Toyota Herrier Sempat Balapan Sebelum Tabrak <i>Driver</i> Ojol
Polisi olah TKP kecelakaan pengemudi Toyota Harier tabrak driver ojol (Foto : MPI)
BANDUNG - Satlantas Polrestabes Bandung mengungkap penyebab kecelakaan maut di Jalan BKR depan Masjid An-Nur, Kota Bandung yang menewaskan driver ojek online (ojol) Irwanto (43), Sabtu 30 Maret 2024, dini hari.

Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku Satria Kusumah Wardana (30), mengaku sebelum kejadian, dia terlibat balapan dengan mobil lain dari depan Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang 45 hingga Jalan BKR.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengemudi Toyota Harrier sempat terlibat saling salip dengan mobil lain sebelum menabrak korban. Saat kejadian, pelaku dalam pengaruh minuman keras (miras).

"Dua mobil ini balapan dari depan Hotel Horison sampai depan Masjid An-Nur, PT Inti lalu menabrak pengendara motor," kata Kasatlantas Polrestabes Bandung, Senin (1/4/2024).

AKBP Eko Iskandar menyatakan, akibat tertabrak, korban terpelanting ke kap mobil dan terbawa hingga ke Museum Sribaduga. Sedangkan sepeda motor yang tersangkut di bemper mobil terseret hingga Jalan Suryani, Nana Rohana, berjarak lebih dari 10 kilometer (km) dari lokasi kejadian.

"Saat ditabrak, korban berada di atas kap mobil dan di depan Museum Sribaduga jatuh. Sedangkan motornya terseret. Warga dan petugas langsung mengejar. Pelaku dapat dihentikan," ujar AKBP Eko Iskandar.

