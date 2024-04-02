Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seseorang Didiagnosis Positif Flu Burung Usai Kontak dengan Sapi yang Sakit

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |17:24 WIB
Seseorang Didiagnosis Positif Flu Burung Usai Kontak dengan Sapi yang Sakit
Seseorang positif flu burung usai kontak dengan sapi yang sakit (Foto: AP)
A
A
A

TEXAS - Seseorang di Texas, Amerika Serikat (AS) dinyatakan positif mengidap flu burung. Ini menjadi kasus virus kedua pada manusia di Amerika Serikat (AS) yang menginfeksi kawanan sapi perah dalam beberapa pekan terakhir.

Pejabat kesehatan negara bagian mengatakan pasien tersebut mengalami kemerahan pada mata setelah melakukan kontak dengan sapi yang sakit.

Para ahli mengatakan risiko terhadap masyarakat umum rendah, namun masyarakat harus mengambil tindakan pencegahan ketika berada di sekitar hewan yang sakit.

Dikutip BBC, pasien ini sedang dirawat dengan obat antivirus dan diisolasi.

Terlepas dari namanya, virus ini tidak hanya menyerang unggas, dan dalam beberapa minggu terakhir virus ini telah terdeteksi pada sapi di beberapa negara bagian, termasuk Texas, Kansas, dan Michigan. Penyakit ini biasanya tidak menular ke manusia, namun infeksi pada manusia jarang terjadi di seluruh dunia.

Menurut Pusat Pengendalian Penyakit (CDC), pada manusia, virus ini, yang juga dikenal sebagai flu burung, dapat menyebabkan gejala mulai dari penyakit ringan, seperti infeksi saluran pernapasan atas dan mata, hingga penyakit parah seperti pneumonia yang dapat berakibat fatal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/18/3021635/flu-burung-melanda-peternakan-bebek-australia-masuk-zona-karantina-YwNF6CdVFA.jpg
Flu Burung Melanda Peternakan Bebek Australia, Masuk Zona Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/18/3018213/who-seorang-pria-yang-tertular-flu-burung-meninggal-di-meksiko-MUnYK6vtvZ.jpg
WHO: Seorang Pria yang Tertular Flu Burung Meninggal di Meksiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/27/18/1764035/waspada-puluhan-pekerja-ternak-di-filipina-diindikasi-terjangkit-flu-burung-bmCkuy65x9.jpg
Waspada! Puluhan Pekerja Ternak di Filipina Diindikasi Terjangkit Flu Burung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/19/18/1758974/waduh-wabah-flu-burung-menyebar-lebih-luas-ke-provinsi-lain-di-filipina-RSOnVd2A7R.jpg
Waduh! Wabah Flu Burung Menyebar Lebih Luas ke Provinsi Lain di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/16/18/1757377/perangi-wabah-flu-burung-filipina-kerahkan-ratusan-tentaranya-gU67j3ZW5S.jpg
Perangi Wabah Flu Burung, Filipina Kerahkan Ratusan Tentaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/04/18/1633913/inggris-kembali-musnahkan-55-ribu-unggas-akibat-flu-burung-HuhVDPhxWP.jpg
Inggris Kembali Musnahkan 55 Ribu Unggas Akibat Flu Burung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement