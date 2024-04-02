Seseorang Didiagnosis Positif Flu Burung Usai Kontak dengan Sapi yang Sakit

TEXAS - Seseorang di Texas, Amerika Serikat (AS) dinyatakan positif mengidap flu burung. Ini menjadi kasus virus kedua pada manusia di Amerika Serikat (AS) yang menginfeksi kawanan sapi perah dalam beberapa pekan terakhir.

Pejabat kesehatan negara bagian mengatakan pasien tersebut mengalami kemerahan pada mata setelah melakukan kontak dengan sapi yang sakit.

Para ahli mengatakan risiko terhadap masyarakat umum rendah, namun masyarakat harus mengambil tindakan pencegahan ketika berada di sekitar hewan yang sakit.

Dikutip BBC, pasien ini sedang dirawat dengan obat antivirus dan diisolasi.

BACA JUGA: Kamboja Lakukan Pengujian Setelah Gadis 11 Tahun Meninggal Akibat Virus Flu Burung

Terlepas dari namanya, virus ini tidak hanya menyerang unggas, dan dalam beberapa minggu terakhir virus ini telah terdeteksi pada sapi di beberapa negara bagian, termasuk Texas, Kansas, dan Michigan. Penyakit ini biasanya tidak menular ke manusia, namun infeksi pada manusia jarang terjadi di seluruh dunia.

Menurut Pusat Pengendalian Penyakit (CDC), pada manusia, virus ini, yang juga dikenal sebagai flu burung, dapat menyebabkan gejala mulai dari penyakit ringan, seperti infeksi saluran pernapasan atas dan mata, hingga penyakit parah seperti pneumonia yang dapat berakibat fatal.