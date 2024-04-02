Polres Bantul Buat Pemetaan Jalur Rawan Kecelakaan, Catat Lokasinya!

BANTUL - Polres Bantul memetakan jalur rawan kecelakaan lalu lintas untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan agar lebih berhati-hati saat berkendara di jalan raya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan saat mudik lebaran 2024 nanti.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, di Kabupaten Bantul sendiri ada beberapa titik jalan yang menjadi langganan terjadi kecelakaan. Terutama di jalan-jalan utama seperti Jalan Parangtritis, Jalan Srandakan, Jalan Jogja-Wonosari, Jalan Wates dan beberapa titik jalan menuju jalur wisata Imogiri.

BACA JUGA:

"Jalan Srandakan, dan Jalan Parangtritis tepatnya di Simpang Druwo, Kasihan dan simpang Bakulan Jetis, Bantul itu paling rawan. Kemudian juga ada ruas Jalan Imogiri Timur dan Jalan Imogiri-Dlingo," kata Jeffry, Selasa (02/04/2024).

Jeffry menyebut ada sejumlah faktor penyebab kecelakaan yang kerap terjadi di titik rawan tersebut. Kecelakaan biasa terjadi karena lalulintas yang padat dan jalan tersebut menjadi salah satu jalur lintas utama. Biasanya, pengguna jalan memacu kendaraan melebihi batas aman.

"Biasanya karena ramai," katanya.

BACA JUGA:

Selain melakukan pemetaan titik rawan kecelakaan. Jeffry mengatakan petugas juga akan mendirikan pos pengamanan mudik dan liburan di beberapa lokasi.

“Ada 4 pos pengamanan yang kami dirikan, yakni di Piyungan, Sedayu, Srandakan dan Kretek. Kami juga akan mendirikan satu pos terpadu di Druwo,” papar dia.

Tak hanya pos pengamanan dan pos terpadu, Polres Bantul juga akan mendirikan enam pos pantau di jalur Cino Mati, Bukit Bintang, Pinussari, Mangunan, Watugoyang dan Pengklik.