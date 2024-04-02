Kapolda Jatim Sebut Tol Ngawi dan Jalur Wisata Jadi Perhatian saat Mudik 2024

MALANG - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menyebut, ada sejumlah titik rawan yang sudah dipetakan menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2024. Ruas tol dan beberapa daerah tujuan wisata menjadi salah satu di antaranya yang diwaspadai.

"Kita sudah petakan krawanan-kerawanan Alhamdulillah Jawa Timur ini tidak menjadi perhatian yang prioritas, karena jalurnya semuanya oke," ucap Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, usai peresmian sejumlah gedung di Mapolresta Malang Kota, pada Selasa malam (2/4/2024).

Menurutnya, secara kondisi jalan raya di wilayah Jawa Timur memang cukup bagus, tetapi ada beberapa hal di jalan tol, terutama di wilayah tol Ngawi sekitar KM 49 yang sering terjadi kecelakaan.

"Itu sering terjadi kecelakaan dan kita sudah ambil langkah. Nanti akan kita taruh petugas di jalan tol itu, saudara-saudara kita yang dari arah barat sudah masuk titik lelah di situ, karena menganggap Surabaya itu sudah dekat, lalu gaspol," jelasnya.

Petugas itu nantinya yang disebut Imam akan mengingatkan dan memaksa petugas yang sudah lelah, untuk masuk ke rest area. Di sisi lain, saat berada di rest area para pengendara juga akan dibatasi bila kondisi rest area sudah penuh.

"Jadi besok akan dipaksa untuk masuk rest area, orang berhenti sebentar 5 menit kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke arah timur," kata dia.

Jalur lain yang diwaspadai Polda Jatim yakni di kawasan - kawasan wisata, termasuk di Kota Batu dan daerah-daerah di sekitarnya, yang memiliki konektifitas. Biasanya di jalur-jalur itu dipadati wisatawan yang menikmati libur lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

"Yang perlu diwaspadai adalah tempat-tempat rekreasi, Malang, connecting dengan Batu, Batu terutama dan sekitarnya, itu yang menjadi prioritas kita masyarakat liburan setelah lebaran. Bisa menikmati liburan dengan nyaman dan aman," paparnya.