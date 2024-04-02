Waspada! Ini Jalur Rawan Kecelakaan saat Mudik Lebaran di Bojonegoro

BOJONEGORO – Para pemudik perlu mewaspadai adanya jalur blackspot atau titik rawan kecelakaan di jalan raya, seperti jalur mudik di jalan lintas provinsi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa-timur.

Petugas dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bojonegoro bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan PT. Jasa Raharja, menentukan jalur rawan kecelakaan di Jalan Nasional penghubung Bojonegoro – Babat Lamongan untuk arus mudik lebaran tahun 2024.

BACA JUGA:

Satlantas Polres Bojonegoro menentukan Jalan Bojonegoro-Babat turut Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro sebagai jalur rawan kecelakaan. Untuk menandai jalan tersebut sebagai jalur blackspot, petugas gabungan tersebut memasang sejumlah papan informasi, agar pengguna jalan atau pemudik lebih hati-hati dalam berkendara.

Kaur Bin Ops (KBO) Satlantas Polres Bojonegoro, Iptu Luluk Setiono mengungkapkan, pihaknya telah memasang papan informasi titik blackspot di Bojonegoro selama arus mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Di Sukowati, Kapas. Di pasang di sisi selatan jalan,” ungkap mantan Kanit Reg Ident Satlantas Polres Bojonegoro itu, selasa (2/4/2024).

BACA JUGA:

Polisi berpangkat balok emas dua di pundaknya itu menjelaskan, penetapan Jalur Nasional Bojonegoro-Babat turut Desa Sukowati, Kecamatan Kapas sebagai jalur rawan kecelakaan itu, pasalnya melihat angka fatalitas kecelakaan dan korban di area tersebut.

“Jumlah fatalitas korban,” jelasnya.