HOME NEWS SUMSEL

Kapal Jukung Meledak, Jembatan Ampera Palembang Terbakar

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |05:18 WIB
Kapal Jukung Meledak, Jembatan Ampera Palembang Terbakar
A
A
A

PALEMBANG - Warga yang tinggal di pinggiran Jembatan Ampera dikejutkan dengan meledaknya sebuah kapal jukung hingga mengeluarkan suara dentuman keras yang disertai kobaran api dan kepulan asap.

Tak hanya meledak dan terbakar hebat, kapal jukung Bintang Kejora yang saat itu sedang melakukan pengisian BBM di SPBU Apung yang ada di pinggiran Sungai Musi tersebut juga hanyut terbawa arus sungai serta sempat memanggang Jembatan Ampera Palembang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sebelum meledak dan terbakar kapal jukung tersebut sedang mengisi BBM di SPBU Apung yang berada di pesisir Sungai Musi tepatnya di Lorong Keramat, Kelurahan 4 Ulu Palembang, Senin (1/4/2024) malam.

Akibat peristiwa tersebut ada empat korban, di mana dua di antaranya kini kritis, satu meninggal dunia, dan satu hilang.

Sejumlah pengendara yang saat kejadian sedang berada di Jembatan Ampera Palembang pun panik saat kapal jukung yang terbakar tersebut melintas dan tepat berada di kolong jembatan ikonik warga Palembang tersebut.

Saksi mata yang melihat ledakan dan kobaran api yang muncul di atas perairan Sungai Musi menyebutkan bahwa yang meledak dan terbakar bukanlah SPBU Apung, melainkan kapal jukung yang bermuatan minyak.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
