3 Fakta Megawati Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Siap Hadir

MEGAWATI Soekarnoputri dikabarkan bakal menjadi salah satu saksi dalam persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berikut sejumlah fakta terkait hal tersebut:

1. Siap Hadir

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri siap hadir sebagai saksi dan mengawal proses sengketa Pemilu 2024 yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi Bu Mega siap sekiranya dihadirkan dan Beliau akan datang dan kami akan mengawal dengan sebaik-baiknya," kata Hasto kepada wartawan di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (2/4/2024).

2. Jadi Spirit Saksi Lain

Hasto mengatakan bahwa kehadiran Megawati sebagai spirit bagi para saksi di MK yang dihadirkan dari kubu 03 Ganjar-Mahfud. Menurutnya spirit Megawati yakni berjuang demi tegaknya konstitusi hingga dijauhkan dari abuse of power.

"Bu Mega punya spirit yang bisa memberikan spirit bagi para saksi kita semua akan berjuang demi tegaknya konstitusi, tegaknya demokrasi dan dijauhkan abuse of power yang dilakukan oleh presiden supaya kedaulatan rakyat betul bisa menyuarakan terhadap pemimpin yang terbaik," ujarnya.