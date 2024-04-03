Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Anggap Kasus TPPO Modus Mahasiswa Magang di Jerman Mencoreng Nama Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |02:01 WIB
Wapres Anggap Kasus TPPO Modus Mahasiswa Magang di Jerman Mencoreng Nama Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespon ribuan mahasiswa yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus magang atau ferien job di Jerman. Wapres menegaskan kasus ini memalukan dan mencoreng nama bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap ada 1.047 mahasiswa menjadi korban TPPO dengan modus magang ke Jerman yang berasal dari 33 Universitas di Indonesia, bahkan diduga ada satu Guru Besar terlibat.

“Mahasiswa saya kira ini sesuatu yang menjadi keprihatinan kita itu. Itu juga mencoreng nama baik kita bangsa Indonesia. Dan lagi ini saya kira sesuatu yang memalukan itu, magang tapi di sana katanya bekerja, bahkan bekerjanya tidak ada hubungannya dengan tingkat akademiknya,” ujar Wapres di sela menghadiri acara di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Selasa (2/4/2024).

Wapres pun menegaskan bahwa kasus ini harus diawasi dan ditindak. Sehingga, diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus TPPO dengan program magang di luar negeri. “Oleh karena itu, ini harus diawasi dan harus ditindak siapa yang melakukan. Ya kalo itu salah siapa pun supaya nanti tidak ada lagi yang melakukan itu ke depan.”

Lebih lanjut, Wapres juga sepakat dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengusut kasus TPPO ini. “Saya setuju adanya apa yang dibentuk Menko Polhukam itu, Satgas untuk menyelidiki ini lebih lanjut.

“Saya setuju supaya dituntaskan dan supaya perguruan-perguruan tinggi ini tidak memanfaatkan peluang yang bisa kemudian merugikan mahasiswa. Ini harus dicegah. Saya kira itu,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171513//kasus_penyekapan-srYw_large.jpg
Wanita Muda Asal Sukabumi Jadi Korban TPPO di China, Disekap hingga Alami Kekerasan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171270//viral-Oefv_large.jpg
Puluhan Bayi Dijual ke Luar Negeri, Polri Gandeng Polisi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165122//prabowo-7jRf_large.jpg
Temui Ma'ruf Amin, Prabowo Cium Tangan Lanjut Bahas Arah Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164319//kasus_tppo_di_bar_malam-u7CZ_large.jpg
Komisi III DPR Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak di Bar Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161542//lc-jZTY_large.jpg
Terbongkar! Peran 10 Pelaku Eksploitasi Anak Jadi LC hingga Hamil: Pemilik Bar hingga Mami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/338/3159502//warga_bekasi_disekap-yJLC_large.jpg
Modus Lowongan ABK, Remaja Bekasi Disekap Penyalur Ilegal di Muara Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement