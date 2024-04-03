Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Terima Penghargaan dari HMI Sumbagsel

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |11:19 WIB
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Terima Penghargaan dari HMI Sumbagsel
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni terima penghargaan dari HMI Sumbasel (Foto: Dok Pemprov Sumsel)
A
A
A

Palembang-Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menerima penghargaan dari Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Penghargaan ini merupakan pertama kali yang diberikan Badko HMI Sumsel kepada Kepala Daerah di Sumbagsel.

“Untuk Sumbagsel baru Pak Pj Gubernur yang dapat penghargaan ini, karena memang kajian bapak baru pertama kali di Sumbagsel,” ucap Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel Dede Irawan kepada Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (2/4/2024).

 BACA JUGA:

Penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi kepada Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni atas dedikasinya terhadap pembangunan pemuda juga sosial masyarakat di Sumsel. Mereka menilai, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap sosial masyarakat.

“Di mana kami melihat kriteria daripada sumbangsih pembangunan SDM, sosial masyarakat Pak Gubernur sangat aktif berkecimpung di dunia tersebut sehingga kami sebagai organisasi kepemudaan khususnya kami dari Himpunan Mahasiswa Islam sebagai sentral di wilayah Sumatera Bagian Selatan kami memberikan penghargaan ini kepada Pak Gubernur,” tutur Dede.

Dia menuturkan Pak Fatoni orang yang berkecimpung pada sosial masyarakat, pada anak-anak muda, pihaknya merasa sumbangsih ini dapat memberikan motivasi kepada Pak Gubernur yang selalu giat dalam membangun SDM.

Selain itu, Dede juga melihat Pj Gubernur Sumsel yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni berbeda dengan Kepala Daerah lain. Hal ini dipercaya Fatoni sudah terbiasa memikirkan khalayak orang banyak bukan hanya skala provinsi melainkan nasional.

Halaman:
1 2
      
