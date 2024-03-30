Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemprov Sumsel Buka Akses Jalur Alternatif Menuju Lampung, Bakal Bangun Dua Jembatan

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |22:19 WIB
Pemprov Sumsel Buka Akses Jalur Alternatif Menuju Lampung, Bakal Bangun Dua Jembatan
A
A
A

PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mendukung terwujudnya pembangunan dua jembatan penghubung (konektivitas) antar daerah yang akan menghubungkan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumsel. 

Hal ini diungkapkan saat menerima Pj Bupati Mesuji Provinsi Lampung Sulpakar beserta jajaran di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (29/3/2024).

Jembatan penghubung ini berlokasi di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang Mesuji, Lampung - Desa Labuhan Jaya, Kecamatan Mesuji, OKI Sumsel. Serta jembatan penghubung yang berlokasi antara Desa Tanjung Mas Mulya Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji Lampung - Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, OKI Sumsel. 

Fatoni mengatakan Pemprov Sumsel akan memfasilitasi terwujudnya pembangunan dua jembatan itu. Tentunya diawali dengan berkoordinasi antara Kabupaten Mesuji Lampung dan Kabupaten OKI. 

"Silakan nanti di koordinasikan dengan Kabupaten OKI, bisa juga dengan saya khususnya dalam kita mendorong pembangunan jembatan ini," kata Fatoni.

Dia berharap rencana ini segera ditindaklanjuti secara teknis oleh masing-masing daerah. Hal ini guna mewujudkan majunya dua wilayah tersebut. 

"Jadi segera kita tindak lanjuti secara teknis. Ini nyata bagaimana lompatan, dan prestasi yang dilakukan oleh Kabupaten Mesuji. Mudah-mudahan apa yang kita ingin capaikan ini antara Kabupaten Mesuji Lampung dan OKI serta masyarakat sejahtera dapat segera terwujud, tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Bupati Mesuji Provinsi Lampung Sulpakar berharap koordinasi bersama Pemprov Sumsel akan membuka jalur alternatif transportasi baru penghubung antara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan Kabupaten OKI Provinsi Sumsel.

"Kita inginkan ada pemerataan pembangunan bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan bagi, meminimalisir kesenjangan sosial dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dengan Kabupaten OKI, Sumsel," kata Sulpakar.

