HOME NEWS INTERNATIONAL

Dimana Saja Salwan Momika Pernah Membakar Al Quran?

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |17:06 WIB
Dimana Saja Salwan Momika Pernah Membakar Al Quran?
Dimana saja Salwan Momika pernah membakar Al Quran? (Foto: X)
A
A
A

SWEDIA - Swedia dilaporkan telah mencabut izin tinggal seorang pria Irak yang bernama Salwan Momika yang melakukan beberapa kali penodaan Al-Quran di depan umum tahun ini. Namun proses deportasinya tertunda karena dia beranggapan nyawanya akan dalam bahaya jika kembali ke Irak.

Perintah deportasi telah dikeluarkan. Namun ditunda karena alasan keamanan, kata seorang pejabat imigrasi. Menurut media Swedia, Momika menerima izin tinggal pada tahun 2021.

Melansir AP News, Momika telah membuat marah umat Islam di Swedia dan luar negeri dengan demonstrasi anti-Muslim di mana dia membakar atau menodai Al Qur’an. Pihak berwenang Swedia mengizinkan protes tersebut, dengan alasan kebebasan berekspresi, namun tindakan mereka menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah dan pejabat keamanan, yang memperingatkan bahwa mereka dapat menjadikan Swedia sebagai target kelompok ekstremis Islam.

Menurut New Arab, Momika telah membakar Alquran di beberapa demonstrasi di Swedia sejak bulan Juni 2023, sehingga menyebabkan kemarahan dan kecaman luas di negara-negara Muslim.

Pada bulan Juli 2023, pengunjuk rasa Irak menyerang kedutaan Swedia di Baghdad dua kali dan membakar gedung tersebut untuk kedua kalinya.

Halaman:
1 2
      
