Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sempat Hilang 2 Hari, Dokter Hewan Anak Pejabat Polres Batu Ditemukan di Bandung

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |05:55 WIB
Sempat Hilang 2 Hari, Dokter Hewan Anak Pejabat Polres Batu Ditemukan di Bandung
Dokter hewan Chlara Berlian Suyatno (Foto: Avirista M)
A
A
A

KOTA BATU - Dokter hewan anak dari Kabag Ops Polres Batu Kompol Suyatno yang sempat hilang kontak dua hari, akhirnya ditemukan. Dokter hewan bernama Chlara Berlian Suyatno (24) ini sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak Senin 1 April 2024 hingga akhirnya ditemukan di Bandung.

Kasi Humas Polres Batu Ipda Trimo membenarkan informasi penemuan Chlara yang sempat dinyatakan hilang. Menurutnya, informasi penemuan itu sudah dikonfirmasi pihak keluarga dan mereka sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan.

"Dari pihak keluarga sudah bisa berkomunikasi dengan Chlara. Dari hasil komunikasi dengan keluarga, sekarang dia ada di Bandung," ucap Ipda Trimo, dikonfirmasi Rabu malam (3/4/2024).

Saat ditanya alasan mengapa Chlara ke Bandung, pihaknya janah menjelaskan, Chlara bekerja di Bandung. Tapi ia menduga ada dugaan permasalahan keluarga, sehingga membuat adanya kurangnya komunikasi.

"Sekarang orangtua dari Chlara menyusul ke Bandung. Sebenarnya dia itu mau kerja dan posisi terakhir berada di Bandung. Kemungkinan ini juga ada permasalahan keluarga, tapi kita tidak tahu permasalahan seperti apa," paparnya.

Chlara sendiri dijelaskan Trimo, baru lulus dari sebuah perguruan tinggi untuk profesi kedokteran hewan. Tapi yang bersangkutan belum membuka prakteknya.

"Chlara (belum buka praktek sebagai dokter hewan) karena dia baru lulus beberapa bulan lalu," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement