Sempat Hilang 2 Hari, Dokter Hewan Anak Pejabat Polres Batu Ditemukan di Bandung

KOTA BATU - Dokter hewan anak dari Kabag Ops Polres Batu Kompol Suyatno yang sempat hilang kontak dua hari, akhirnya ditemukan. Dokter hewan bernama Chlara Berlian Suyatno (24) ini sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak Senin 1 April 2024 hingga akhirnya ditemukan di Bandung.

Kasi Humas Polres Batu Ipda Trimo membenarkan informasi penemuan Chlara yang sempat dinyatakan hilang. Menurutnya, informasi penemuan itu sudah dikonfirmasi pihak keluarga dan mereka sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan.

"Dari pihak keluarga sudah bisa berkomunikasi dengan Chlara. Dari hasil komunikasi dengan keluarga, sekarang dia ada di Bandung," ucap Ipda Trimo, dikonfirmasi Rabu malam (3/4/2024).

Saat ditanya alasan mengapa Chlara ke Bandung, pihaknya janah menjelaskan, Chlara bekerja di Bandung. Tapi ia menduga ada dugaan permasalahan keluarga, sehingga membuat adanya kurangnya komunikasi.

"Sekarang orangtua dari Chlara menyusul ke Bandung. Sebenarnya dia itu mau kerja dan posisi terakhir berada di Bandung. Kemungkinan ini juga ada permasalahan keluarga, tapi kita tidak tahu permasalahan seperti apa," paparnya.

Chlara sendiri dijelaskan Trimo, baru lulus dari sebuah perguruan tinggi untuk profesi kedokteran hewan. Tapi yang bersangkutan belum membuka prakteknya.

"Chlara (belum buka praktek sebagai dokter hewan) karena dia baru lulus beberapa bulan lalu," kata dia.