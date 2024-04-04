Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Mobilnya Terbalik di Tol Cipali, Anggota DPRD Jabar Tewas

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |05:44 WIB
Mobilnya Terbalik di Tol Cipali, Anggota DPRD Jabar Tewas
Anggota DPRD Jabar Erni Sugiyanti tewas kecelakaan di Tol Cipali (Foto: Yudy Heryawan)
SUBANG - Anggota DPRD Jawa Barat, Erni Sugiyanti menjadi korban kecelakaan di ruas Tol Cipali Kilometer 92 Subang. Erni sempat menjalani perawatan, namun sayang nyawanya tidak tertolong.

Erni akhirnya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Hamori Subang. Jenazah Erni kemudian dibawa keluarga ke rumah duka di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Anggota DPRD Jawa Barat dari PKB berusia 50 tahun itu meninggal dunia pada Rabu 3 Maret 2024 malam. Erni diketahui mengalami kecelakaan usai melaksanakan kunjungan kerja ke Majalengka pada Rabu siang.

Kendaraan yang dikemudikan anak korban, Naufal Rizky Ramdani yang berusia 19 tahun tiba-tiba oleng masuk median jalan dan terbalik.

Dalam kecelakaan tunggal yang diduga terjadi akibat sopir mengantuk itu membuat Erni mengalami luka parah di bagian kepala belakang dan dada. Sementara sopir hanya mengalami luka ringan.

Menurut Sekretaris PKB Subang, Jaka Arizona, korban dikenal sebagai sosok yang baik. Selain anggota DPRD Jawa Barat, korban juga merupakan seorang aktivis.

Korban dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Kemayoran untuk dimakamkan.

(Arief Setyadi )

      
