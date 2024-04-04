Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Megawati Tewas Dibunuh Anak Kandung, Dikubur di Belakang Rumah

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |01:32 WIB
Megawati Tewas Dibunuh Anak Kandung, Dikubur di Belakang Rumah
Anak kandung bunuh ibu di Medan (Foto: MPI)
A
A
A

 

MEDAN - Seorang ibu rumah tangga bernama Megawati (56) tewas setelah diduga dibunuh oleh WP (33) alias Wen, anak kandungnya sendiri. Sang anak bahkan mengubur mayat Megawati di halaman belakang rumah.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi di rumah mereka di Jalan Tuba III, Kelurahan Tega Sari Mandala 2, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin malam, 1 April 2024 lalu.

Kepala Lingkungan XIII, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Maisal Putra, mengatakan peristiwa pembunuhan itu terungkap setelah Wen membuat pengakuan telah membunuh sang ibu kepada pamannya.

"Wen mendatangi uwaknya dan mengaku sudah membunuh mamaknya. Dia mengaku siap bertanggung jawab," kata Maisal, Rabu (3/4/2024).

Wen menghabisi nyawa sang ibu tak lama setelah ibunya yang seorang penjual obat antinyamuk, pulang bekerja.

Wen sempat memukul ibunya hingga terkapar di lantai. Dia lalu mengambil pisau (cutter) yang ada di atas kulkas di rumahnya, kemudian menyayat tangan dan leher Megawati hingga tewas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement