Megawati Tewas Dibunuh Anak Kandung, Dikubur di Belakang Rumah

MEDAN - Seorang ibu rumah tangga bernama Megawati (56) tewas setelah diduga dibunuh oleh WP (33) alias Wen, anak kandungnya sendiri. Sang anak bahkan mengubur mayat Megawati di halaman belakang rumah.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi di rumah mereka di Jalan Tuba III, Kelurahan Tega Sari Mandala 2, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin malam, 1 April 2024 lalu.

Kepala Lingkungan XIII, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Maisal Putra, mengatakan peristiwa pembunuhan itu terungkap setelah Wen membuat pengakuan telah membunuh sang ibu kepada pamannya.

"Wen mendatangi uwaknya dan mengaku sudah membunuh mamaknya. Dia mengaku siap bertanggung jawab," kata Maisal, Rabu (3/4/2024).

Wen menghabisi nyawa sang ibu tak lama setelah ibunya yang seorang penjual obat antinyamuk, pulang bekerja.

Wen sempat memukul ibunya hingga terkapar di lantai. Dia lalu mengambil pisau (cutter) yang ada di atas kulkas di rumahnya, kemudian menyayat tangan dan leher Megawati hingga tewas.