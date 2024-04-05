4 Fakta Penumpang Lion Air Ngamuk di Soetta karena Pesawat Delay 4 Jam Lebih

PESAWAT Lion Air nomor penerbangan JT 204 tujuan Jakarta-Kualanamu dilaporkan tertunda keberangkatan atau delay empat jam lebih di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Kamis (4/4/2024).

Para penumpang protes. Lion Air akhirnya menurunkan semua penumpang lalu diberangkatkan dengan pesawat lain.

Penumpang marah-marah kepanasan

Para penumpang pesawat Airbus A330 tersebut protes dan marah-marah sampai ada yang mau buka sendiri pintu pesawat, karena tak tahan kepanasan selama dua jam dalam kabin.

KPPU Tegur Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Ini Respons Bos Lion Air“Penumpang marah-marah, sampai mau buka pintu sendiri. Situasi cukup kacau karena panas. Bahkan ada penumpang yang nggak mau naik pesawat itu lagi. Katanya, lebih baik rugi tiket daripada AC rusak tapi nanti merembet ke mesin,” kata seorang penumpang, Ayi Jufridar kepada Okezone.

Menurut jadwal, kata Ayi, pesawat Lion Air itu berangkat dari Bandara Soetta menuju Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara pukul 08.00 WIB. Tapi sampai pukul 10.20 WIB, belum juga terbang.

Tak ada penjelasan dari Lion Air

Penumpang ramai-ramai protes soal delay, tapi pihak Lion Air tak memberikan alasan jelas kenapa sampai tertunda keberangkatan. Penumpang hanya diminta menunggu saja, tapi sampai kapan tak jelas.

“Tidak ada penjelasan dari pihak Lion apa persoalannya. Penumpang hanya diminta menunggu karena mereka sedang menunggu teknisi. Di dalam kabin pesawat panas sekali, anak-anak menangis, dan penumpang akhirnya protes. Mereka minta turun, tapi dilarang oleh pramugari,” tutur Ayi.

Protes langsung ke pramugari

Dua penumpang bernama Nia Situmorang dan Jaimy de Vries sempat protes langsung ke pramugari. Para penumpang lain juga minta kejelasan. Mereka minta diturunkan dan menuntut pihak Lion memberikan solusi.

Setelah memprotes, pihak Lion akhirnya mengeluarkan sikap mengganti pesawat. Seluruh penumpang dituturnkan.