Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Penumpang Lion Air Ngamuk di Soetta karena Pesawat Delay 4 Jam Lebih

Salman Mardira , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |03:02 WIB
4 Fakta Penumpang Lion Air Ngamuk di Soetta karena Pesawat Delay 4 Jam Lebih
Pesawat Lion Air tujuan Jakarta-Kualanamu delay di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Foto: Ayi Jufridar)
A
A
A

PESAWAT Lion Air nomor penerbangan JT 204 tujuan Jakarta-Kualanamu dilaporkan tertunda keberangkatan atau delay empat jam lebih di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Kamis (4/4/2024).

Para penumpang protes. Lion Air akhirnya menurunkan semua penumpang lalu diberangkatkan dengan pesawat lain.

Penumpang marah-marah kepanasan

Para penumpang pesawat Airbus A330 tersebut protes dan marah-marah sampai ada yang mau buka sendiri pintu pesawat, karena tak tahan kepanasan selama dua jam dalam kabin.

 BACA JUGA:

Pesawat Lion Air Tujuan Jeddah 5 Jam Berputar-putar di Langit Binjai, Ada Apa?BACA JUGA:

KPPU Tegur Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Ini Respons Bos Lion Air“Penumpang marah-marah, sampai mau buka pintu sendiri. Situasi cukup kacau karena panas. Bahkan ada penumpang yang nggak mau naik pesawat itu lagi. Katanya, lebih baik rugi tiket daripada AC rusak tapi nanti merembet ke mesin,” kata seorang penumpang, Ayi Jufridar kepada Okezone.

Menurut jadwal, kata Ayi, pesawat Lion Air itu berangkat dari Bandara Soetta menuju Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara pukul 08.00 WIB. Tapi sampai pukul 10.20 WIB, belum juga terbang.

Tak ada penjelasan dari Lion Air

Penumpang ramai-ramai protes soal delay, tapi pihak Lion Air tak memberikan alasan jelas kenapa sampai tertunda keberangkatan. Penumpang hanya diminta menunggu saja, tapi sampai kapan tak jelas.

“Tidak ada penjelasan dari pihak Lion apa persoalannya. Penumpang hanya diminta menunggu karena mereka sedang menunggu teknisi. Di dalam kabin pesawat panas sekali, anak-anak menangis, dan penumpang akhirnya protes. Mereka minta turun, tapi dilarang oleh pramugari,” tutur Ayi.

 BACA JUGA:

Protes langsung ke pramugari

Dua penumpang bernama Nia Situmorang dan Jaimy de Vries sempat protes langsung ke pramugari. Para penumpang lain juga minta kejelasan. Mereka minta diturunkan dan menuntut pihak Lion memberikan solusi.

Setelah memprotes, pihak Lion akhirnya mengeluarkan sikap mengganti pesawat. Seluruh penumpang dituturnkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160162/lion_air-rjhv_large.jpg
Viral Penumpang Lion Air Teriak-Teriak Ada Bom di Pesawat, Pelaku Langsung Diamankan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129813/lion_air-iLNV_large.jpg
Alami Lendutan, Pesawat Lion Air Gagal Terbang Penumpang Dievakuasi di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/340/2997936/gunung-ruang-meletus-ratusan-penumpang-lion-grup-terlantar-di-bandara-babullah-ternate-qIdlw1MNkK.jpg
Gunung Ruang Meletus, Ratusan Penumpang Lion Grup Terlantar di Bandara Babullah Ternate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992559/pesawat-lion-air-jakarta-kualanamu-delay-di-soetta-penumpang-ngamuk-2-jam-kepanasan-dalam-kabin-JpkszQQYsl.jpg
Pesawat Lion Air Jakarta-Kualanamu Delay di Soetta, Penumpang Ngamuk 2 Jam Kepanasan dalam Kabin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/08/340/2810528/cuaca-buruk-pesawat-lion-air-gagal-mendarat-di-bandara-bengkulu-AjWiQ1wjax.jpg
Cuaca Buruk, Pesawat Lion Air Gagal Mendarat di Bandara Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/337/2781232/heboh-2-pesawatnya-ada-di-rusia-lion-air-buka-suara-VwrLGBiiyg.jpg
Heboh 2 Pesawatnya Ada di Rusia, Lion Air Buka Suara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement